Del saken





Hoggormen liker seg også i solen, vær på vakt når du setter deg ned.

– Hoggormen trives der du mest sannsynlig trives best også, nemlig i sola. Hvis du skal spise matpakken ute i naturen, bør du se litt rundt deg først. Plutselig kan du se flere hoggormer i nærheten, sier Dag Dolmen til TV 2. Han er Zoolog og førsteamanuensis ved NTNU. Han råder turgåere å se seg litt om før en setter seg ned.

Hoggormen er den eneste som er giftig, men den er fredet i Norge. Ormen er normalt lett gjenkjennelig på sikksakkmønsteret på ryggen. Hoggorm er redd mennesker, skriver Wikipedia, og at de stoler på kamuflasjen, men kommer man for nær så forsvinner de. En skal ikke være redd for å ferdes i naturen, men en bør ta noen forholdsregler. Slik som støvler eller sko som går over ankelen. Tennene til en hoggorm er korte, så de kommer ikke igjennom en ullsokk.

Les også: Resett-redaktøren på fisketur. Hvordan kom ørreten seg opp på fjellet?

En hoggorm forsøker å flykte, men komme man brått på den vil den krølle seg sammen og hvese. Om den biter så kommer det raskt. Den kan ikke bite lenger enn halvparten av sin lengde, og de blir sjelden lengre enn 60-70 cm. Den kommer ikke høyere enn 10 cm. Om en går med støvler er ikke hoggorm farlig. Det er først om en setter seg ned eller bøyer seg for å plukker bær at en kan risikere å bli bitt. De bruker mye energi på å lage gift så de er gjerrige, og mange av bittene er tørrbitt, det vil si at det er ikke gift. Et bitt kjennes ut som et nålestikk, også kommer det kanskje ut litt blod. Kort tid etter vil det gå over til en kraftig svie, som vepsestikk. Reaksjonen er individuelt. Etter noen minutter kan en føle svimmelhet, kvalme, ømhet og smerter. En kan få en kraftig hevelse rundt bittet, noen kan også få leddstivhet. En bør oppsøke lege.

Les også: Alle menn behøver en hobby – min er jakt

Hunder er mer utsatt på en skogstur, de løper frem og tilbake og kan fort komme for nær en hoggorm. Det er gjerne snuten som er utsatt for bitt.

– Noen hunder har ikke symptomer i det hele tatt, men de vanligste er trøtthet, slapphet og ømhet rundt hevelsen fra bittet, sier veterinær Monica Heggelund til TV 2, og legger til:

– Vet du, eller mistenker du, om hunden din er bitt, er det viktig å oppsøke veterinær. Mange hunder trenger behandling, og da kategoriserer vi behandlingen ut i fra alvorlighetsgraden, sier hun.

Hun sier at det hvert år dør et fåtall hunder, men at dette ikke øker risikoen for å gå på tur. Hun mener at gevinsten for å ta med hunden på en god tur er mye høyere enn selve risikoen for hoggorm.

Wikipedia avkrefter også noe seiglivede myter om hoggorm:

Ungene er giftigere enn de voksne. Tvert imot. De er mindre og har mindre gift. Det er det som sprøytes inn som avgjør hvor farlig det er. De blir født med gift, men som små har de ikke lært seg å tilpasse mengden, og derfor kan de sprøyte inn mer enn voksne. Derfor kan bittet være farligere.

Hunnen må klatre opp i et tre når hun skal føde for å unngå å bli bitt av ungene. Det er ikke riktig, men hunnen kan klatre opp i en busk eller opp på en gren. Det for at de skal gli lettere ut.

Hoggormen kan ta kjeven ut av ledd for å svelge store bytter. De stemmer ikke, hos slanger er nedre kjeveben todelt og koblet sammen av en sene slik at de to delene kan strekkes fra hverandre. Kjevebena er ikke koblet direkte til skallen, men til et annet ben, som igjen er koblet til skallen. Dette gjør at kjeven til slanger er svært tøyelig når den skal gape over store bytter.