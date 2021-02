Del saken





300 gjenstander fra den avdøde artistens egen samling selges nå på nettauksjon.

Teigens datter, Sara, har ryddet ut av tre store hus, loft og boder på Klockargården i Skåne i Sverige, og skjønte fort at mye måtte selges da hennes far hadde samlet på det aller meste, skriver Stavanger Aftenblad.

– Jeg har spart på det som er personlige minner mellom pappa og meg, og jeg har donert musikk og papirer til Nasjonalbiblioteket. Selv etter det, var det så utrolig mange ting igjen. Det er disse jeg ønsker at alle skal få en mulighet til å kjøpe, sier Sara Teigen.

– Jeg kunne sikkert solgt dette annerledes. Men pappa så på sine fans som en familie, så dette er en måte å forvalte arven etter ham på. Hans mange ivrige følgere har også vært viktige for meg i min sorg det siste året, sier hun videre.

300 gjenstander fra entertainerens liv og virke ble lørdag lagt ut for salg gjennom auksjonen Fra Jahn Teigens samlinger hos Grev Wedels Plass Auksjoner i Oslo. Auksjonen er åpen i drøye tre uker frem til ettårsdagen for Teigens død, onsdag 24. februar.

Auksjonarius Hans Richard Elgheim er fornøyd.

– Vi selger vanligvis kunst av høyeste kvalitet, og Jahn Teigen skapte nettopp det: Ting av høyeste kvalitet. Han var i en særstilling som artist og komiker, en foregangsmann. Teigen favnet bredt med sin egen type, sunne galskap, sier han.

Sara teigen har også donert en sentral del av sin fars musikalske samling til Nasjonalbiblioteket.

– De ble svært glade. Ved å gi det dit, er jeg sikret at dette blir arkivert og lagret for fremtiden. Dette var viktig for pappa også. Etter hvert blir dette åpent for alle som vil se og forske på materialet, sier Sara Teigen.

Auksjonen kan ikke fysisk ses, men er tilgjengelig for visning her.