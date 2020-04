Del saken





10. april er en merkedag på mange måter. Men mest av alt er det langfredag, til minne om Jesu lidelse på korset.

For å plukke litt fra historien rundt datoen 10. april:

1814 møttes riksdagsforsamlingen på Eidsvoll for første gang.

1940 sier kong Haakon nei til det tyske ultimatet overlevert av den tyske diplomaten Curt Bräuer.

Og for 50 år siden, i 1970, annonserte Paul McCartney at The Beatles var oppløst

Men langfredag handler mest om Jesu død, offer og lidelse, og årets langfredag er ekstra spesiell på grunn av coronaepidemien som har rammet en hel verden, og Europa spesielt hardt.

Jeg har valgt to musikkstykker for dagen, som begge omhandler lidelse og død, men samtidig bærer i seg storhet, udødelighet og håp. Samtidig viser disse komposisjonene hvilket enormt potensiale som finnes i den europeiske kulturen, et potensiale som vi dessverre synes å ha glemt.

Frédéric Chopin, Prelude i E-moll (Opus 28-4)

Dette er en av de 24 «Preludes» Chopin skrev mens han oppholdt seg på Mallorca for å forsøke å lindre sine lungeproblemer (trolig en arvelig varianten av cystisk fibrose). Stykket er kort og vakkert, og så enkelt at en nybegynner kan lære seg stykket på relativt kort tid.

Hans von Bülow ga stykke tittelen Suffocation, altså kvelning. Det er som om vi kan se for oss hvordan Chopin gispet etter luft. Noe som tusenvis av syke mennesker opplever på intensivavdelinger verden rundt akkurat nå.

Her en sensuell variant av Suffocation, fremført av Khatia Buniatishvili.

Selv om stykket var av aller enkleste sort, var det en komposisjon Chopin satte stor pris på. Suffocation var ett av to musikkinnslag Chopin bestilte til sin egen begravelse.

Mozarts Requiem

Requiem i d-moll fra 1791 er Wolfgang Amadeus Mozarts siste komposisjon. Mozart døde mens han komponerte verket, noe som skapte problemer for enken Constanze.

Hun måtte få hjelp til å fullføre verket, men måtte samtidig late som om Mozart hadde gjort alt arbeidet selv, ellers ville hun miste det endelige salæret for kommisjonen.

Constanze sto også bak andre myter, som at Mozart hadde komponert Requiem til seg selv etter at han hadde blitt forgiftet.

Uansett: Mozart jobbet med Requiem helt til sin dødsdag, stykket ble således den endelige finalen på hans liv og virke. Resultatet ble et mektig stykke musikk som vil leve videre i tusen år. Og selvsagt var Requiem det andre musikkstykket som ble spilt i begravelsen til Chopin.

Mozart døde i 1791, 35 år gammel. Chopin døde i 1849, 39 år gammel. Begge levde korte, intensive liv og satte dype musikalske spor.

Jesus Kristus døde angivelig på korset for ca. 2020 år siden, han var omtrent 33-36 år gammel. Også han døde ung etter et intensivt liv som ble en del av grunnmuren til den vestlige sivilisasjonen.

Her kan du se og høre et utdrag fra Mozarts Requiem (Lacrimosa), passende nok fremført av et symfoniorkester og kor fra et vakkert men vanstyrt land som selv kjenner døden så alt for godt: Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela & Coro Nacional Juvenil, dirigent Gregory Carreño.