I dag er er det 1. mai, arbeidernes dag. Derfor kommer musikkspalten i dag med et lite utvalg låter som kan knyttes til arbeiderklassen, sosialismen eller revolusjon.

Noel Gallagher uttalte for noen år siden at det var alt for få fra arbeiderklassen i musikken, og de som var der var komplette idioter. Men slik har det ikke alltid vært.

For femti år siden i september ga John Lennon ut sin Working Class Hero. Teksten er dystopisk, og fortsatt aktuell:

Keep you doped with religion and sex and TV

And you think you’re so clever and classless and free

But you’re still fucking peasants as far as I can see

A working class hero is something to be

A working class hero is something to be

Johnny Cash forteller i sangen Pickin’ Time hvordan barna skal få nye sko og flesk i stedet for bønner når blodslitet med å plukke årets bommulshøst er over.

Punken

Punken var riktignok antiautoritær, men samtidig ga ikke punken noe håp for arbeiderklassen. Sex Pistols sang om om «No future» i klassikeren God Save The Queen. Litt som dagens klimahysteriske ungdom altså. Men også historien ble kastet i søpla. Som Pop Matters skriver: Joe Strummer (The Clash) gikk med en T-skjorte med teksten «Chuck Berry Is Dead».

Men The Jam spilte coverlåter fra 1963 ((Love Is Like a) Heat Wave) og beskrev livet i hjembyen Woking i låten A Town Called Malice.

Rows and rows of disused milk floats

Stand dying in the dairy yard

And a hundred lonely housewives

Clutch empty milk bottles to their hearts

Hanging out their old love letters on the line to dry

Og det norsk/polske bandet DePress sin 40 år gamle låt Kalhoz fra det fantastiske debutalbumet «Block to Block» har en tekst som stort sett består av linjen «Rabotayem kalhoz», som er russisk og betyr «å jobbe for kollektivet» (egentlig kolkhoz, men DePress var ikke så nøye på rettskrivningen). Jørn Christensen på gitar er en fryd å høre på, Andrej Nebb (vokal/bass) og Ola Snortheim (trommer) følger opp. «Block to Block» er etter min smak tidenes beste norske album.

Bruce Springsteen klarer kunststykket å fremstille seg selv som arbeiderklasse uansett hvor mange milliarder han har på kontoen. Men han har tross alt laget utallige låter om livene for vanlige amerikanere. I klassikeren Born in the U.S.A. kommer omsorgen for den lille mann godt frem:

Born down in a dead man’s town

The first kick I took was when I hit the ground

End up like a dog that’s been beat too much

‘Til you spend half your life just covering up

Born in the U.S.A

Håpet finnes også hos David Bowie, som i Heroes sier at vi alle kan bli konger, dronninger og helter, om enn bare for en dag.

Men i dag passer det vel å hylle de som har gått på jobb gjennom coronakrisen. Butikkansatte har fått mye velfortjent ros de siste ukene. Denne låten har jeg vært innom tidligere, men et gjensyn skader ikke.

Nanci Griffith synger smellvakkert om ung kjærlighet, og to butikkansatte som tar jobben sin på alvor.

Her kan du se og høre Nanci Griffith fremføre Love at the Five and Dime