Da Michaela Myers skulle åpne ostebutikken Barney’s Delicatessen i Brighton i Storbritannia. Hadde militante veganere vært der om natten og utført hærverk på vinduet.

Det var skrevet med rød spray: «Dairy=Death» (meieri=død).

Dette er andre gang siden åpningen i 2018 at Myers ostebutikk har blitt utsatt for hærverk fra de militante veganerne «Anonymous Brighton animal rights».

Michaela Myers sier til Daily Mail at hun har forståelse for dyrevelferd, men for henne så koster det mye å få fjernet sprayen på vinduet, og det i en tid forretningen kjemper for å overleve. Konsekvensene av coronaviruset merkes hard på omsetningen.

En talsmann for de militante veganerne i «Anonymous Brighton animal rights» forsvarer hærverket og sier at hva er mer ekstremt.

– Myrde levende dyr eller bruke en spayboks?