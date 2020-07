Del saken





Hvorfor kan ikke Turboneger gi slipp på navnet sitt? Dette spørsmålet stilles av Patji Alnæs-Katjavivi.

Patji Alnæs-Katjavivi (f. 1973) er spesialist i gynekologi og ph.d.-stipendiat ved Oslo universitetssykehus. I en kronikk i Klassekampen peker Alnæs-Katjavivi på den amerikanske countrygruppen Lady Antebellum som har endret navn til Lady A. Dette fordi «Antebellum» gir assosiasjoner til slavetiden i USA.

– Her i Norge har vi Turboneger. Uskyldig nok betyr navnet ifølge Wikipedia «rask» og «svart». Mer tvilsomt blir det dersom man ser på hvordan bandet har oppført seg. Snarere enn rask og mørk musikk, har både bandet og journalister vist en tendens til å koble navnet til den brunhudede mannen.

Thomas Seltzer fra Turboneger har forklart at det er snakk om «en stor, velutstyrt sort mann i en rask bil, på jakt etter hevn. Vi er hans profeter.»

Seltzer forteller også at de har opptrådt med blackface og afro-parykker. Og bandets supportere kalles «Turbojugend». Sangtitler som I Got Erection og Fuck the World er heller ikke helt mainstream.

Mens journalistene har bygget oppunder dette, skriver Alnæs-Katjavivi:

– De har trykket overskrifter som «Negrene kommer tilbake» eller «Negere i turbofart», og med omtale som «Turbonegre er ikke som andre negre. De oppfører seg verre, men gjør mye bedre karrierer».

Han spør videre:

–Kan navnet virkelig være så nøytralt som mange vil hevde, når de hylles av Norgespatriotene?

Ordet er synonymt med slavehandel, og bidrar til videreføring av ordbruken i dagens samfunn. Uansett intensjon er skaden allerede skjedd, mener Alnæs-Katjaviv. Det er tankevekkende at Turboneger har tjent penger på et slikt navn.

– Disse karenes 30 år lange karriere tyder på at ordbruken har funket for dem. Muligens også nyttig for mediene. Kanskje derfor blir ordet for vanskelig å gi slipp.