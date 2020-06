Del saken





Etter corona har de sju matsentralene i Norge delt ut over 84 tonn mat per uke. På en vanlig uke før korona deler de ut i snitt 63 tonn.

– Vi har aldri delt ut så mye mat før. Dette er en dramatisk økning, sier Paula Capodistrias, prosjektleder i Matsentralen Norge til NRK.

Det samme sier andre lignende organisasjoner NRK har snakket med. Alle opplever et økende matbehov etter virusutbruddet.

Tone Skui henter mat hos Kirkens Bymisjon i Breivik to ganger i uken.

– Det betyr veldig mye når jeg har dårlig økonomi. Jeg trenger det virkelig. Skal jeg få endene til å møtes, må jeg ned hit. Det er god mat. Det er ikke måte på, sier hun til NRK.

Det koker

Kirkens Bymisjon i Porsgrunn henter mat hos Matsentralen i Larvik to ganger i uka. Matsentralen Norge utnytter overskuddsmat fra matbransjen, som fordeles til ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte.

– Nå koker det her. Jeg blir lei meg over å se hvor mye overskudd vi har. Men jeg blir glad for at vi kan gi det bort i stedet for å kaste, sier leder Tina Brorsen-Schou.

Over halvparten av organisasjonene som samarbeider med Matsentralen forteller at det er mange nye fjes etter 12. mars. De fleste er arbeidsledige og barnefamilier.