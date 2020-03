Del saken





Når vi må tilbringe nesten all tid hjemme, er det godt å ha noen ting å holde på med som tar litt tid.

For noen kan det kanskje være hekling, strikking, hagearbeid eller bilmekking. Ingen av delene er noe for meg. Kanskje om Covid 19-krisen virkelig strekker langt ut i tid.

Matlaging har derimot alltid vært en lidenskap for meg. Og når man må tilbringe mye tid hjemme, har man også endelig tid til å sette i gang med prosjekt som tar lang tid.

Det første jeg satte i gang med var å lage min egen surdeig. Det påstås at surdeig er sunt fordi deigen senker glykemisk indeks og tilgjengeligheten av mineraler i brødet. Det skal også være slik man tilberedte brød før man fikk vanlig gjær, det kan jo være noe å ha i bakhodet nå som folk hamstrer bakevarer som aldri før.



Men jeg lager ikke surdeigsbrød fordi det er sunt, men fordi det er godt. Tidligere har jeg holdt meg til «juksesurdeig» i form av ferdigblandede melposer kjøpt i Sverige, men nå har jeg endelig tatt meg tid til å lage min egen surdeig.

Det tar litt tid og det finnes nok mindre omstendelige måter å gjøre det på, men det virker og resultatet blir bra.

Kimchi

Kimchi er en koreansk nasjonalrett og brukes som tilbehør til nesten «alt», men smaker spesielt godt sammen med stekt kjøtt.

Jeg gjorde det veldig enkelt, kuttet opp kinakål, redikk, gulrot, chili og tilsatte ingrediensene som setter i gang fermenteringsprosessen. Jeg fulgte sånn cirka denne oppskriften fra matprat.

Langtidssteking

Langtidsstekt mat er ikke noe nytt i mitt kjøkken, men når man uansett er hjemme mesteparten av dagen kommer anledningene i kø. Jeg har langtidsstekt grytekjøtt, kje, kyllinglår, hel kylling og kjøtt til ragu de siste to ukene. Prinsippet er uansett alltid omtrent det samme.

Du tar kjøtt, litt grønnsaker og krydder i en panne eller gryte som tåler stekeovn, seter på et lokk og lar stå på hundre grader til det er ferdig. Så kan du steke i panne til slutt for brun stekeskorpe. Det eneste du må passe på er at det er nok veske under stekingen. Kyllinglår er ferdig på omtrent en time, mens store kjøttstykker kan ta hele dagen. En hel kylling tar mellom to og fire timer, avhengig av størrelsen.



Min erfaring er at langtidssteking gjør selv billig kjøtt smakfullt. For eksempel blir kyllinglår av industrikylling stekt på denne måten langt mer saftige enn når de stekes i panne eller på grill. Og smaken blir mer barnevennlig.

Mange kokker insisterer på at kjøtt alltid skal brunes først, men moderne matforskning tilsier at dette egentlig ikke har noe å si.