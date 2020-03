Del saken





Den siste tiden har det sirkulert rykter om at forholdet mellom prinsesse Märtha Louise (48) og kjæresten, Durek Verrett (45), har tatt slutt.

Men nye bilder av prinsessen og Verrett motbeviser ryktene.

I forrige ukes utgave av Se og Hør var det en rekke bilder fra kjæresteparets vinterferie på idylliske Hawaii og svært lite som tydet på et brudd mellom de to. Duoen slapp seg løs på den flotte ferieøya, og delte både klem, kos og hete kyss i romantiske omgivelser.

Tysk og sveitsisk presse hevdet at forholdet mellom prinsessen og den selvutnevnte sjamanen var over. Oppslagene hevdet blant annet at tonen mellom de to skal være dårlig, og at Verrett ikke lenger følger kjæresten i sosiale medier.

Dette avkreftet Durek Verrett nylig overfor VG.

– Märtha Louise er min tvillingflamme. Vi bryr oss ikke om disse ryktene, skrev Verrett i en SMS til VG i helgen.

45-åringen følger fortsatt begge Instagram-brukerne til prinsessen.

Verrett delte flere bilder fra den romantiske ferien på sin Instagram-profil, men det kom aldri frem at Märtha Louise var tilstedet. Prinsessen delte på sin side ingen feriebilder med følgerne sine, og har stort sett holdt seg relativt taus i sosiale medier de siste månedene.