Hun uttaler til Lindmo at hun har brukt lang tid på å ikke være dritflau

Det hemmelige forholdet tæret på psyken til artisten, skriver Nettavisen.

Maria Mena (34) er nå ute med et nytt album. Det har gått fem år siden sist. Tittelen på albumet «Lies (they never leave their wives)», henspiller på den følelsen en sitter igjen med etter å ha vært «den andre kvinnen» til en som er opptatt.

– Det er noe av det mest skamfulle jeg har vært med på, og jeg har brukt lang tid på å ikke være dritflau, sier hun til Anne Lindmo.

Hun sier at det som har fått henne videre er å lære av det og lære videre gjennom musikken. I april deltok hun Ida Fladens podkast, «Ida med hjertet i hånden», der hun snakket også om at hun var den andre kvinnen.

– Jeg føler sånt ansvar for alle involverte, jeg føler meg dum, fortalte hun blant annet den gang.

Det hemmelige forholdet påvirket henne, og førte til at hun utviklet anoreksi og trengte psykiatrisk hjelp. Det var en venninne som reddet henne. Først hadde de en lang samtale om livet.

– Til slutt så tar hun på meg, også sier hun: «Maria, nå skal du ringe legen din. Også skal du si at nå går det veldig dårlig, også skal du be om en psykiater». Også må jeg ærlig innrømme at det øyeblikket reddet livet mitt, forteller Mena til Lindmo, og legger til:

– Fra der, fra jeg fikk riktig hjelp, fordi hun så det, derfra så gikk det bra. For jeg fikk lov til å oppleve livet igjen.

Men nå har hun lagt det bak seg, og hun har funnet kjærligheten. De har nå også blitt samboere.