En bør ikke vente for lenge.

– Om det lar seg gjøre, bør man prøve å bli gravid før man fyller 35 år. Spesielt dersom man ønsker seg flere barn, sier Peter Fedorcsak til Dagbladet. Han er avdelingsleder ved Reproduksjonsmedisinsk i Oslo.

Kvinner er mest fruktbare i alderen mellom 25 og 30 år. Når alderen passerer 40 år er fertiliteten drastisk nedsatt, og veldig få blir gravide etter fylte 45 år. Høy alder reduserer antall egg og kvaliteten på eggene. Da øker også risikoen for spontanabort og arvelige sykdommer eller kromosomfeil.

– 35-årsgrensa er basert på et gjennomsnitt. Individuell infertilitet kan være nedsatt mange år før dette, understreker Fedorcsak.

Fruktbarheten har falt og i 2019 lå den på 1,56 barn per kvinne. Det laveste nivået Statistisk sentralbyrå har målt. Årsaken er at flere kvinner utsetter å få sitt første barn. Snittalderen for førstegangsfødende er 29,5 år. De eldste er i Oslo, der er alderen 31,5 år.

– Altfor mange par venter litt for lenge, fordi man «skal bare og skal bare». Har man det bra i et parforhold, så prioriter å få barn så lenge man er fruktbar, anbefaler Liv Bente Romundstad, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, og gynekolog ved Spiren Fertilitetssenter.

Menstruasjonssyklusen kan si noe om om fruktbarhet. Endringer i lengde eller uregelmessig menstruasjon kan være et tegn. Romundstad anbefaler også å snakke om det med sin mor. Om hun kom tidlig i overgangsalderen.

– Møter vi en 25 år gammel kvinne som allerede har uregelmessige menstruasjoner, lave eggstokkreserver og en mor som kom i overgangsalderen i 40-åra, bør hun få råd om at det haster å bli gravid, for hun har kanskje bare noen få år igjen før alle eggene er tapt, sier Ferodcsak, og legger til at mannens alder også har betydning:

– Vi antar at mannlig fertilitet blir påvirket ved 45 års alder. Hos eldre menn over 60 år vil forekomsten av feil i sædceller, spontanabort og arvelige sykdommer og utviklingsfeil hos barnet øke.