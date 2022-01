Del saken

Det er frigjøring på vranga.

– Det er lett å tro at de fleste unge har et avslappet forhold til seksualitet. Sannheten er at mange ikke tør å sette grenser for hva de vil være med på, skrev en 21 år gammel kvinnelig student på NRK Ytring fior litt siden og fortsatte:

– Jeg har hatt flere samtaler med unge kvinner på min alder og enda yngre som har fortalt om ting de har gjort i seksuell forstand som de egentlig ikke hadde hatt lyst til. De mente det var den typen kompromisser man må akseptere i et forhold.

Hun forteller om en 18 år gammel jente som hadde gjort noe med kjæresten som hun ikke var komfortabel med. Kjæresten hadde vært så snill og blitt med på shopping med venninnene hele dagen, så hun måtte tøye grensene sine litt for å ikke være «den kjipe kjæresten».

– Det skjer en byttehandel der ute, blant unge kjærester, skriver studinen, og kommer med et eksempel:

– En annen på 19 år mente at det var helt på sin plass, fordi de hadde sett en av hennes «dumme romantiske komedier» kvelden før, og at det derfor var hans tur til å bestemme hva de skulle gjøre.

Hun skriver at jentene var bekymret for at guttene skulle synes de var «kjedelige», eller «vanilje» som det kalles, og derfor følte de ikke at de var i en situasjon hvor det var greit å si nei. Dessuten hadde de jo blitt med på alt, og guttene hadde spurt om samtykke.

– Vi kan ikke ha den sånn at jenter ser på shopping mot kinky sex som en rettferdig byttehandel!, skriver hun, og legger til:

– Å være med på noe seksuelt du ikke er komfortabel med, kan påvirke deg resten av livet.

Forholdet disse jentene og altfor mange unge har til sex, har blitt formet av sosiale medier og porno, mener den 21 år gamle kvinnelige studenten.