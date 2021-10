Del saken





Retriever har på oppdrag fra Kreftforeningen produsert en rapport. Den avdekker at over halvparten av influenserne de har kartlagt, har innlegg med tobakk.

– Influenserne har barn og unge som målgruppe. Det betyr at unge som følger disse på Instagram eksponeres for enorme mengder med tobakk-produkter som sigaretter og snus, forteller generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross til NRK, og er bekymret for influensernes påvirkning:

– Vi vil ha en tobakksfri generasjon. Tobakk tar liv, det fører til veldig mange tilfeller av kreft. Vi er bekymret for at måten influensere presenterer tobakk, gjør at unge blir frista til å begynne med det selv.

Det er ikke forbudt å legge ut bilder av tobakk, hvis det ikke er reklame. Men Ross ser for seg at helsemyndighetene endrer loven.

Les også: Færre røyker, flere snuser

– Her må man presisere loven, både for å gjøre det mulig å føre tilsyn, og for å hjelpe influenserne til å forstå hva som er riktig og galt, sier hun, og legger til:

– Vi håper at helseministeren nå foreslår konkrete endringer av tobakksskadeloven, med en tydeligere definisjon av hva som er reklame.

Ingrid Stenstadvold Ross mener influenserne har et ansvar for hvordan de opptrer, og at de har utrolig mye makt. Derfor forventer hun at myndighetene ser på denne problemstillingen.