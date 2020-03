Del saken





Clarion Collection Hotel søker 49 hygge-eksperter; én for hvert av hotellkjedens samtlige hotell i Sverige, Norge og Riga.

Clarion Collection® Hotel ble verdens første hygge hotellkjede i 2019.

For å videreutvikle konseptet søker hotellkjeden nå 49 hygge-eksperter, én for hvert av hotellkjedens samtlige hotell i Sverige, Norge og Riga.

De utvalgte hygge-ekspertene får sjekke inn og oppleve et Clarion Collection Hotel, for å deretter kunne bidra med forslag på hvordan de kan forsterke hyggeopplevelsen, både gjeldende produkt og service.

– Ønsker å involvere gjestene

Hygge er en filosofi og livsstil som handler om å være her og nå og ta vare på de små øyeblikkene som setter gullkant på tilværelsen, heter det fra Clarion Collection® Hotel i en pressemelding.

– For oss er det en selvfølge å involvere våre gjester, når vi nå skal sikre at våre hotell virkelig leverer på hygge. Gjennom at vi lar 49 eksperter teste oss, vil vi få inn mange verdifulle forslag fra flere målgrupper, og det er nettopp det vi vil, sier Jessica Castegren, Head of marketing and communication.

Slik blir du en hygge-ekspert

For å finne alle 49 hygge-eksperter går Clarion Collection Hotel ut med en konkurranse, som varer fram til 15. mars, der alle som vil kan søke om å bli utvalgt som hygge-ekspert.

Konkurransen annonseres i sosiale medier og i nyhetsbrevet til alle medlemmer i Nordic Choice Club.

– De utvalgte ekspertene vil få mulighet til å tilbringe én natt for to personer på et Clarion Collection Hotel i Sverige, Norge eller Riga. Utvalget baseres på de deltagerne som har best begrunnelse om hvorfor de burde velges, sier sier Jessica Castegren i pressemeldingen.