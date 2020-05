Del saken





Loretta Lynn (født 1932) er en amerikansk countrysanger som fikk sitt gjennombrudd tidlig på 1960-tallet.

Hennes selvbiografi, «Coal Miner’s Daughter», ble filmatisert i 1980 og Sissy Spacek vant en Oscar for rollen. Tittelen på filmen er en av Lorettas mest kjente låter, og basert på det faktum at hun faktisk var datteren til en kullarbeider, noe hun absolutt ikke så noen grunn til å skamme seg over.

Lynn er av delvis irsk og delvis indiansk avstamning. Hennes kullarbeidende far døde i en alder av 52. Dødsårsaken var en lungesykdom.

Loretta giftet seg allerede som 15-åring med Oliver Vanetta «Doolittle» Lynn. Ekteskapet brakte både lykke og smerte, men «Doolittle» ga henne en gitar som han kjøpte for 17 dollar, til glede for verden. Hun brukte gitaren og sin kraftige stemme til å beskrive det harde livet hun levde. Paret fikk seks barn.

Lynn sang for arbeiderkvinner og husmødre, og var en tidlig feministisk heltinne, den tiden feminisme ikke var et skjellsord. Hun skrev sanger om menn som sløste bort pengene og ikke tok seg av familen. Blant de mest kjente sangene har man blant annet You Ain’t Woman Enough (To Take My Man), Fist City og Don’t Come Home A-Drinkin’ (With Lovin’ on Your Mind).

Hun ble ofte utestengt fra radiostasjoner som spilte countrymusikk, på grunn av tekstene som ble sett på som svært provoserende.

Det har blitt sagt at Loretta Lynn var en av de tøffeste damene i countrymusikken. Hun bannet som en full sjømann, hadde full kontroll, og var heller ikke redd for en slåsskamp i ny og ne.

Og selv om hun sang kritisk om ubrukelige menn, så forble hun gift med den samme mannen i 50 år, til døden skilte dem. I 2000 ga hun ut låta I Can’t Hear the Music som en hyllest til sin avdøde ektemann.

He showed me there was more to me

When I thought I had nothing else to give

God knows he wasn’t perfect

Ah, but then, again, nobody is

He always told me the truth

No matter how hard it was to hear

When he said, «I believe in you»

It was music to my ears

Dette er en morsom kontrast til Tammy Wynette, som sang Stand By Your Man, men som absolutt ikke fulgte prinsippet hun sang om. Lynn var en slags mentor for Wynette, og ble også en nær venn med sin store inspirator Patsy Cline. Lynn sang sin egen versjon av I Fall to Pieces som en hyllest til Cline, da hun lå på sykehus etter en stygg bilulykke.

Patsy Cline lærte den røffe unge jenta å bruke sminke, gå med høye hæler og fremstå elegant. Men Lynn ble aldri et stilikon, hennes arbeiderbakgrunn og levde liv kunne ikke viskes bort. Og amerikanerne elsket henne, akkurat slik hun var. Lynn var underdog, men sutret aldri. Slikt blir fortsatt elsket av amerikanere, som har et snev av sentimentalitet i sin nasjonale sjel.

Lynn ga i 1977 ut albumet «I Remember Patsy», som var dedikert til Patsy Cline. Hun sørget for at låta She’s Got You toppet hitlistene, 14 år etter at Patsy sin versjon gjorde det samme.

Lynn skal ha sagt: «Bestevenner er som en ektemann. Du trenger kun en om gangen.»

Hennes låt Dear Uncle Sam var en av de første låtene som var kritiske til Vietnam-krigen.

Loretta Lynn ble et amerikansk ikon, og hun ble innlemmet i Country Music Hall of Fame i 1988.

Loretta Lynn har holdt det gående i seksti år. Hun er den eneste amerikanske kvinnelige artisten med listeplasseringer i seks ulike tiår. I 2016 ga hun ut «Full Circle», sitt album nummer 40, i et samarbeid med Willie Nelson og Elvis Costello. Albumet ble nominert til årets beste countryalbum. Hør gjerne Lynn i duett med Willie Nelson på vakre Lay Me Down. De to sangerne var 84 år (Lynn) og 83 år (Nelson) under innspillingen. Respekt!

Lynn ble utnevnt som «Artist of a Lifetime» av CMT in 2018. I 2019 kom filmen «Patsy & Loretta», som beskrev vennskapet mellom to av de største kvinnelige countryartistene. Men mens Patsy døde ung, er Loretta «still going strong».

Men skal du få dele seng med Lynn, så bør du ikke komme ramlende hjem, full og ubrukelig. Som hun synger om i What’s The Bottle Done To My Baby.

Her kan du se og høre Loretta Lynn fremføre klassikeren Don’t Come Home A-Drinkin’ (With Lovin’ on Your Mind).