Banning er så mangt det alt fra «jævla god mat» til aggressive ord. Det siste er det få kvinner som liker, men litt krydder i språket kan mange like.

– Banning vil noen ganger gjøre at menn fremstår som en «bad boy», noe mange kvinner liker. Det er ikke nødvendigvis en slik mann kvinner vil slå seg til ro med og stifte familie med, men det kan være spennende å date en slik mann, sier Thomas Winther til KK. Han er familieterapeut og sexolog ved Curasenteret i Sarpsborg.

Banning kan bli benyttet til å uttrykke følelser eller for å fornærme, og for å provosere eller fargelegge språket. For noen kvinner er banning noe de ikke liker, de kan se på det som noe negativt, overfor foreldre, familiemedlemmer eller fremtidige barn. Men igjen kan banning virke attraktivt hvis det brukes riktig.

Banning kan også være uttrykk for følelser, og for mange kan det være tiltrekkende hvis banningen brukes for å uttrykke positive følelser, slik som om mannen sier til kvinnen: «Fy faen, du er så jævlig deilig!».

– Banning kan selvfølgelig også støte noen bort og gi et feil inntrykk, så konteksten og hvem du møter vil være avgjørende, påpeker Winther.

Banning oppfattes som om mannen tar en standpunkt og viser hva han mener. Det kan utfylle kvinners grunnleggende behov for trygghet og beskyttelse. Men banning kan være et uttrykk for aggresjon.

– Det samme vil gjelde dersom den som «blir utsatt for» banningen, opplever det som utrygt, krenkende eller truende, sier samlivsterapeut Trine Huseby, og legger til:

– Om det ikke direkte skader forholdet, så kan det ha uheldig effekt dersom de to har ulik bakgrunn og ulik oppfatning av banning som uttrykksform. For ikke lenge siden beskrev en kvinne jeg snakker med banning som «usjarmerende».