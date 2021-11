Del saken





Føler du deg trist og nedstemt? Mangler du energi og ser mørkt på livet? Da kan du lide av sesongavhengig depresjon.

Rundt halvparten av nordmenn lider av D-vitaminmangel, som kan føre til slapphet, leddsmerter og depresjon. Svekket immunforsvar som resultat av D-vitaminmangel fører også til at vi generelt føler oss dårligere og snufsete. Det er derfor anbefalt å ta D-vitamintilskudd om høsten og vinteren.

En god huskeregel er å ta D-vitamin de månedene som har «R» i seg. Altså fra september til april. Dagene blir kortere om høsten, og de aller fleste av oss er på jobb de få timene det er dagslys. En god dose D-vitamin og mest mulig tilgang til dagslys kan derfor hjelpe mange.

Det er ingen tvil om at noen av oss er mer genetisk disponert for å kjenne glede, mens andre trenger ytre og indre stimuli for å kjenne på glede over livets små hendelser. Den siste gruppen er også disponert for depresjon og andre mentale lidelser som stjeler mye glede. Kombinasjonen av arv og miljø gir nedstemthet.

Sesongavhengig depresjon og symptomer

Vinterdepresjon eller sesongavhengig stemmningsforstyrrelser er faktisk en diagnose vi må ta på alvor. Det antas at 5-10 % av befolkningen lider av sesongavhengig depresjon. De fleste kan reagere på skiftende årstider, men de som er diagnosert med sesongavhengig depresjon, også kalt vinterdepresjon, reagerer kraftigere og alvorligere når det går fra sommer mot vinter. Tegnene er trøtthet, mangel på energi, asosial, nedsatt sexlyst, negativ tankegang, søvnvansker, økt matlyst, tristhet og håpløshet.

Et negativt syn på deg selv kan komme som resultat av dårlig selvbilde i denne perioden. Du tar lettere til tårene og føler deg tristere enn vanlig. Negative tanker om seg selv og om andre er vanlig hos de som er deprimerte. Alt kan føles håpløst når du er deprimert og her er det viktig at du søker hjelp.

Spis sunt, beveg deg mer, sov

En del av det som oppsummeres under her av tips kan være en selvfølge for mange, men det er lettere tenkt enn gjort midt opp i «krisen» med mørke tanker og mangel på energi. Derfor er det ikke helt forgjeves å gjenta slik informasjon. Det kan være vanskelig å komme seg ut i aktiviteter når det blir mørkt og dystert ute. Men det er nå du trenger det mest. Når mørket overskygger alt annet ute bokstavelig talt, kan det være vanskelig å se lyst på livet og spise sunt.

Men både kropp og sinn trenger at vi sier variert og næringsrik mat som grovt brød, mye fiber, fisk, egg, kylling og «grove» grønnsaker som brokkoli og gulrot. Man bør også få i seg nok vann, ca. to liter er anbefalt, og helst til urinen blir lyst. Mørk urin er tegn på dehydrering.

Mer bevegelse

Beveg deg mer, det har blitt påvist at mosjon har generelt positiv effekt på depresjon

Få nok søvn. Søvn er viktig for din mentale tilstand. Hvor mye søvn du trenger avhenger av din alder og helsetilstand. Noen klarer seg fint med 6 timers søvn, mens andre må ha 10 timers søvn. Begge ytterkantene er helt normale. Mange tror de kan ta igjen for tapt søvn i helgene, men dette er forgjeves da søvn er ferskvare. For en som er deprimert og som trenger mestringsfølelse og struktur kan det å sove lenger i helgene klusse med søvnrytmen og derfor bidra til forstyrelse av den biologiske klokka, som igjen bidrar til å sovne til rette tid når arbeidsuken starter.

Lys opp hverdagen

Du kan også trekke fra gardinene og slippe inn lys. Tenne lys inne og gjøre det ordentlig koselig. Lysbehandling er også påvist å være effektivt mot vinterdepresjon. Det gjøres ved at du sitter foran lyslampe som stråler kunstig dagslys. Mange opplever god effekt etter noen dager og behandlingen kan kombineres med psykoterapi og medikamenter. Meditasjon og mindfulness skal også hjelpe deg med å fokusere på nåtiden og gi deg mer glede.