Del saken





Selv om antall åpne LHBTQ-personer i folkevalgte verv i USA er mer enn doblet de siste fire årene, er de sterkt underrepresentert.

På alle folkevalgte nivåer er det i dag 843 åpne LHBTQ-personer i USA, ifølge en rapport fra Victory Institute. Dette utgjør bare 0,17 prosent.

Forkortelsen omfatter lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre som identifiserer seg som skeive.

For fire år siden var tallet 417. Men til tross for at det altså er mer enn dobbelt så høyt i dag, er de bare 0,17 prosent av landets 510.000 folkevalgte. Til sammenligning er 4,5 prosent av USAs befolkning åpne LHBTQ-personer. For å oppnå samme andel folkevalgte, må de som gruppe kapre 22.500 nye seter og verv, skriver NTB.