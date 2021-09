Del saken





En mann er forbannet, skriver Drammens Tidende.

–Jeg føler hytta ble skjendet.

Han har brukt mye penger på å få hytta med utsikt over Tyrifjorden i en slik stand han ønsker. Derfor leier han den ut noen helger hevrt år. Det gjorde han også i august.

Han fikk beskjed av leier om at det skulle bli en bursdag med rundt 20 personer. Pris for leien ble 20.000 kroner.

Men da helgen kom dukket masse lettkledde mennesker opp. Naboer sendte mannen bilder av sterkt berusede nakne mennesker. Han fikk angivelig sjokk av det han så. Det var blitt satt opp flere partytelt på eiendommen.

DT skriver at hytteeieren ble fortalt om «toppløse serveringsdamer og noen muskelbunter av noen vektere utenfor hytta.»

– Jeg så det var noe helt annet enn en bursdagsfeiring. Det jeg så fikk meg til å tenke at her foregikk det en sexfest. Jeg er ikke sjokkert eller noe, men det er jo ganske heftig at et fredelig hytteområde plutselig opplever noe slikt, sier en nabo til DT.

De mener å ha fått bekreftet at det dreide seg om et swingertreff.

Politiet fikk også meldinger om festen, men dro ikke ut for å sjekke.

Hytteeieren mener det han opplevde får ham til å «ville tømme og desinfisere hele hytta. Han føler seg lurt, og mener det skal ha blitt gjort skadeverk for flere titalls tusen kroner. Leietakeren mener dette er løgn,» skriver lokalavisen

– Hvordan jeg føler meg? Jeg føler hytta ble skjendet. Dette er en grov invasjon av alt som er mitt, sier hytteeieren.