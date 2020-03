Del saken





Koronaviruset har snudd hverdagen på hodet for mange. De heldige kan flytte arbeidsplassen hjem, mens andre er oppsagte, permitterte og usikre. Bruk ikke pengespill som trøst i denne fasen, oppfordrer Lotteri- og stiftelsestilsynet.

I slike tider trenger en å koble av, frigjøre seg fra bekymringer og tenke på noe annet enn det som henger over oss.

Lotteri- og stiftelsestilsynet peker på at det finnes kunnskap om, at mange spiller for å glemme sine problemer og at tilsynet venter vekst i problemspilling i den tiden vi er inne i.

– Vi vet alle hvor lett det er å la seg flyte av gårde på mobilen etter å ha sjekka yr eller et varsel på Facebook. Det skumle er at den samme mobilen nå er et potensielt kasino, skriver tilsynet i en pressemelding.

Lotteri- og stiftelsestilsynet mener det nettopp nå er ekstra viktig å stå imot spill midt oppe i oppdateringene om antallet koronadøde og koronasmittede.

Råd som kan hjelpe deg til å ikke la pengespill bli din flukt fra hverdagen

Ikke spill for å flykte fra kjedsomhet eller stress.

Er hverdagen din endret? Lag deg nye rutiner.

Om du kjenner på spilletrang, ha en liste med andre gjøremål.

Tenk gjennom alternativ til spill? Mosjon, være sammen med barna, ta opp igjen hobbyer, se en TV- serie.

Om du spiller, sett en grense for hvor mye du vil satse og hold den!

Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, men også andre spilleselskap, har funksjoner på nettsidene som hjelper deg til å holde grensene dine. Bruk slike verktøy. Der er også verktøy for å ta pauser fra spill.

Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, men også andre selskap, har funksjoner på nett der du kan stenge deg helt ute fra spill i dette selskapet. Du kan også blokkere deg for muligheten til å spille ved å installere filter (programvare) på mobil eller PC som blokkerer deg fra å spille. Slike filter kan du få kostnadsfritt ved å ta kontakt med Spillavhengighet Norge eller Norsk Tipping.

Reduser om mulig tilgang til penger

Her er hjelpetilbudene du kan benytte