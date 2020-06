Del saken





«Little Britain» er en komiserie som tok over som Storbritannias ledende innen humor etter at Monthy Pyton ga seg.

Nå er serien fjernet fra Netflix, Now TV og BBC iPlayer. En talsperson for BBC begrunner dette med at «tidene har forandret seg», skriver Daily Mail som først omtalte saken.

Bakgrunnen er at en karakter i showet, ved navn Desiree DeVeere, spilles av David Williams med såkalt «blackface». Dette regnes som rasistisk.

At serien nå slettes fra disse strømmetjenestene settes i sammenheng med opptøyene som følge av dødsfallet til George Floyd.

Les også: «South Park» sensurert i Kina – skaperne beklager på hånlig vis

Vulgær men intelligent humor

Little Britain har blitt kritisert for å være vulgær. Men mange har påpekt den intelligente humoren som spiller på samfunnet britene lever i. Serien bruker mange lett gjenkjennelige sitater, som man kjenner igjen i britisk hjem og arbeidsplasser.

Programmene besto av mange sketsjer med som ble lenket sammen av en lettere psykedelisk kommentering av Tom Baker (kjent fra Doctor Who).

«Britain, Britain, Britain… We’ve had running water for over ten years, we have a tunnel connecting us to Peru, and we invented the cat.»

David Walliams har senere hatt stor suksess som forfatter barnebøker som elskes av barn over hele verden.

Historiene er vanvittige og til tider groteske, som i Demontannlegen som handler om en ond tannlege som trekker ut alle tennene på barna i en britisk by for å bygge seg et hus av tenner.

Dette skjer når barna legger en nylig mistet tann under puta for å få penger av tannlegen.

Her kan du se et klassisk Little Britain-klipp med David Walliams utkledd som sur dame: The Computer Says No