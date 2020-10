Del saken





– Jeg kjente fysisk at jeg ikke orket mer.

Byråd Lan Marie Nguyen Bergs far var en foreldreløs gutt fra Vietnam, etter en trafikkulykke kom han til Norge i rullestol som 14- åring. Han kom seg frem, og som student traff han moren i vaskekjelleren.

Lan Marie er gift med bystyrepolitiker Eivind Trædal, han også fra MDG, og sammen har de datteren Ragna Mai (1). Som ung likte hun seg på biblioteket, og har lest ulike versjoner av Anne Franks dagbok, flere ganger, men også biografier om Nelson Mandela og ­Martin Luther King. Deres historier opprørte henne, og de fikk hennes kampånd tent.

Lan Marie dukket brått opp i politikken som en Disney-prinsesse. Hun var den unge kvinnen med det lange, svarte, blanke ­håret, gnistrende øyne og kritthvitt smil. Hun ville redde miljøet med sitt ukuelige mot.

– Da jeg fikk tilbudet om å stå øverst på lista, fikk jeg frysninger på ryggen. Jeg visste at jeg var på dypt vann. Men tenkte: «Hva ville en mann ha gjort?» Jeg kunne ikke la den sjansen gå fra meg, sier hun til KK.

Lan Marie trodde hun skulle være i opposisjon. Men hun ble byråd i en alder av 27 år. Hun skulle lede etaten for miljø og samferdsel.

To ganger om dagen kom ektemannen Eivind Trædal ned til kontoret med datteren i en elektrisk varesykkel.

– Vi var bekymret for hvordan det kom til å bli med en liten baby, men el-kassesykkelen har utvidet radiusen vår.

– Hva skjedde?, spør KK.

– Jeg hadde behov for tid og ro. Å få sitt første barn, og så gå rett inn i et slikt maratonløp på jobben var tøft. Det er litt typisk meg. Da jeg ble gravid, tenkte jeg: «Ja, ja, da har jeg tre måneder mellom fødselen og valgkampen, svarer hun, og forteller at det ble for mye:

– Det var kroppen som til slutt sa fra at den trengte en pause. Mens vi satt i forhandlinger, fikk jeg store rygg­smerter som gjorde det vanskelig å få sove. Jeg kjente det fysisk at jeg ikke orket mer.