I disse Coronatider har realitykjendisen Kylie Jenner omfavnet hennes noe nedtonede utseende uten sminke og hårforlengelser i ny Selfie.

«Avokado pyjamas hele dagen,» sier Jenner det korte klippet ifølge People.

Et innlegg delt av Kylie Skin by Kylie Jenner (@kylieskin) April 23, 2020 kl. 6:31 PDT

Dette har fått flere fans til å reagere. Hun er jo hvit!!

The way that Quarantine has turned Kylie Jenner back into a white girl pic.twitter.com/FQjlTEY95F

— B. Velvet (@BeyonceLeague) April 20, 2020