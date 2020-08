Del saken





Hvis du er kvinne og kjenner du på en følelse av skam og avsky etter onani eller samleie, er du neppe alene skriver VG pluss.

De refererer sexologen Emily Nagoski, som i 2018 ga ut boken «Kom som du er», utgitt av Kagge Forlag.

Hun tror at mange kvinner går glipp av et godt sexliv på grunn av manglende kunnskap om sin egen seksualitet.

– Jeg tror kvinner har blitt løyet for når det kommer til deres seksualitet. De forstår ikke selv hvor viktig den er. Våres evne til å kontrollere vår egen seksualitet, til og med vår art, det gir oss egentlig mye makt, sier hun til VG.

Ifølge Nagosk er hjernen kvinners aller viktigste sexorgan. Hun mener kvinner har på- og av-knapper seksuelt og at på-knappene for ofte er aktivert. Da blir det lite nytelse.

En av grunnene er at kvinner stresse for mye og peker på tre ting som bidrar til å fjerne stress:

1. Fysisk aktivitet

2. Å uttrykke seg kreativt (For eksempel ved å strikke, danse, spille et instrument, male og lignende)

3. Omsorg og kjærlighet fra en kjæreste, god venn eller kjæledyr.

– Når vi lærer om stress tror vi det er en reaksjon. Biologien bak stress er at kroppen vår går inn i en «fight or flight-reaksjon», sier hun til VG,

I en annen artikkel er rådet at menn prøver å gjøre kvinnene trygge på seg selv.

– Vi vet at et dårlig kroppsbilde ikke er et godt utgangspunkt for et godt sexliv. For å gi hverandre selvtillit kan det være lurt å fortelle hverandre hva dere liker med den andre. Si til kjæresten din at hun er deilig, at du liker de små eller store puppene hennes. Ros de delene som hun føler seg usikker på, sier seksualvaneforsker og professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo, Bente Træen.

– Rydd og tørk støv

Ifølge Træen er det ikke alltid det som skjer i sengen, som pirrer mest. Det du som mann (eller kvinne) gjør i hverdagen kan nemlig bety mye for hennes seksuelle lyster.

– Hvis hun føler at hun må ta seg av alt hjemme vil det føre til en ubalanse som gjør at hun ikke føler seg sett og akseptert – og det kan gå ut over sexlivet. Tilfredshet med arbeidsfordeling hjemme har sammenheng med tilfredshet i seksuallivet, sier Træen.

Så da er oppfordringen klar.