Filmmogulen Harvey Weinstein må ut med 19 millioner dollar i erstatning til ofre for hans overgrep og trakassering.

Dette ble kunngjort av regjeringsadvokaten i New York tirsdag.

– Weinstein og produksjonsselskapet sviktet sine kvinnelige ansatte. Etter all trakasseringen, truslene og diskrimineringen oppnår de endelig en viss rettferdighet, sier regjeringsadvokat Letitia James.

I søksmålet mot Weinstein og The Weinstein Company påpekes det at den mektige filmprodusenten «krevde eller tvang kvinnelige ansatte til uønsket seksuell omgang som en motytelse for at de fikk beholde jobben eller ble forfremmet».

En av advokatene som representerer kvinnene, Douglas Wigdor, er imidlertid ikke fornøyd, spesielt med at Weinstein selv ikke viser tegn til anger eller må betale erstatningen av egen lomme.

– I forliket tar han heller ikke noe ansvar for handlingene sine, sier han.

68 år gamle Weinstein soner en dom på 23 års fengsel for én voldtekt og ett seksuelt overgrep. Til sammen har nesten 90 kvinner kommet med anklager mot Weinstein.

Weinstein inngikk et forlik på 25 millioner dollar med et titalls kvinner i desember.