«Etter tre år som toppleder er 10 prosent av de kvinnelige sjefene skilt. Forskere og kvinnelige ledere tror manglende støtte på hjemmebane er en viktig årsak.»

Slik innleder Signe Karin Hotvedt en artikkel på NRK. Menn som går inn i toppstillinger opplever ikke noe lignende.

En studie gjennomført ved Uppsala universitet har undersøkt sammenhengen mellom toppjobber og skilsmisse.

«De fant at det var særlig én type kvinnelige toppsjefer som fikk problemer med forholdet – nemlig kvinner som levde i lite likestilte forhold på forhånd. De var gjerne betydelig yngre enn sine ektemenn og hadde vært lengst hjemme med barna.»

Risikoen for skilsmisse økte hvis parene tidligere hadde hatt omtrent like høy inntekt, mens kvinnenes toppjobb bidro til at de dro i fra sine ektefeller lønnsmessig.

Familiens betydning

Forskerne påpeker at familien ofte er en støtte i menns karrierer, mens familielivet blir en stressfaktor for de kvinnelige sjefene. De mener dessuten at samfunnsøkonomien tar skade av at mannens karriere premieres i større grad enn kvinnenes.

Signy Fardal har skrevet boken «Helt sjef» om kvinner og ledelse. Hun har følgende råd til kvinner med ambisjoner:

– Du må være veldig kresen når du velger mann. Du må finne en som er trygg, som kjenner dine ambisjoner, og som vil samarbeide i familielivet.

– Manglende støtte på hjemmebane er en viktig grunn til at mange kvinner gir opp sine lederambisjoner.

Barn forverrer problemene og øker påkjenningene, mener Fardal.

Menn får bedre støtte

Mari Teigen er professor ved Senter for likestillingsforskning (CORE) og mener menn får bedre støtte hjemmefra:

– Mannlige toppledere har oftere «bakkemannskap» hjemme. Det vil si at de har en partner som jobber mindre enn dem selv og som tar ansvar for det meste av hjemmelogistikken.

Teigen mener betingelsene av arbeidslivet må endres, slik at både menn og kvinner kan satse på en karriere og samtidig ha et meningsfullt familieliv.