Del saken

Den ukrainske statsråden er fornærmet over fremstilling av ukrainere i Netflix-serie.

Det gjelder serien «Emily in Paris», og kulturministeren har sendt inn en klage til Netflix, skriver BBC.

Serien handler om Emily, en ung amerikansk kvinne spilt av Lily Collins, som drar til Paris for å jobbe. I den siste sesongen møter Emily en ukrainsk kvinne som heter Petra, spilt av ukrainske Daria Pantsjenko. På en reise sammen med Emily, begår Petra butikktyveri.

Dette tar Ukrainas kulturminister, Oleksandr Tkatsjenko, veldig ille opp og mener at det er direkte fornærmende.

– I «Emily in Paris» har vi en rollefigur som fremstiller ukrainske kvinner på en uakseptabel måte. Det er også fornærmende, skriver han.

Ukrainske medier melder at statsråden har sendt et brev til Netflix for å klage over måten Petra er fremstilt på.