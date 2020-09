Del saken





Da koronatiltakene slo inn som verst, måtte kronprinsfamilien gjøre som alle andre. Det ble hjemmeskole, «71 grader nord» på TV og besteforeldrene på videolink.

– Man blir veldig tett på hverandre, ikke sant. Så da kan det jo altså … ting topper seg litt. Det gikk stort sett ganske bra, altså. Men det er klart at det er lenge å bare være sammen med familien, sier kronprins Haakon i et intervju med NTB.

De siste ukene har han vært ute på tur i Norge for å høre hvordan folk har hatt det under koronapandemien.

– Inntrykket mitt er at folk rundt i Norge har vært utrolig flinke til å finne løsninger, sier han.

Selv måtte også kronprinsfamilien kaste seg rundt da samfunnet stengte ned 12. mars.

– Hverdagen ble jo helt annerledes. Vi fikk barna våre hjem. De skulle ha hjemmeundervisning sånn som alle andre i Norge. Samtidig sluttet vi å møtes på kontoret. Vi satt på hjemmekontor i stedet.

– Intenst

Familien brukte mer tid på aktiviteter som å gå på tur og hoppe på trampolinen, forteller kronprinsen. De hadde også en «greie» med at de så «71 grader nord» i fellesskap.

– Som sånn kjernefamilie var vi veldig intenst sammen over et par måneder. Det var ikke så mye valg.

Han oppsummerer med at det «fungerte ganske bra».

– Men det er klart, vi har jo to ungdommer på 16 og 14 år. Etter litt tid var det nok fint for dem å kunne treffe litt venner også. Og ikke bare være sammen med moren og faren sin.

– Nødt til å holde ut

Tirsdag denne uken seilte kongeskipet Norge rolig inn havna i Kristiansund. Om bord var kronprinsen og kronprinsessen, og sammen ruslet de rundt i gatene og snakket med vanlige folk, politikere, skolebarn, kulturaktører og helsepersonell om hvordan de har taklet utfordringene med koronapandemien.

Askim, Rygge, Stokke, Flekkefjord og Florø har fått lignende besøk av kronprinsen de siste to ukene, og fredag står Stavanger for tur.

– Folk forteller at det har vært utfordrende og at det har vært et høyere stressnivå enn normalt. Men at de stort sett har klart å finne løsninger. Samtidig vet vi jo også at det er en god del som har hatt en veldig vanskelig periode, sier kronprinsen.

Han skjønner godt at mange begynner å bli slitne av tiltakene.

– Så er det jo sånn at vi er nødt å holde ut.

Risiko

Kronprinsesse Mette-Marit er en av dem som er i en risikogruppe. Hun har vært åpen om at hun lever med sykdommen kronisk lungefibrose.

– Hun har det bra og forholder seg til rådene fra FHI sånn som de fleste andre, sier kronprinsen.

Forholdsreglene gjør at Mette-Marit er med på færre arrangementer enn hun ellers ville ha vært. Men tirsdag var hun ute på offentlig oppdrag igjen, og hun smilte og lo i møte med blant annet skolebarn.

– Det var veldig hyggelig, sier kronprinsen.

– En unntakssituasjon

Kongeparet må også ta forholdsregler som alle andre. Dermed har kontakten med barn og barnebarn også vært annerledes.

– I den «verste» perioden snakket vi jo på videokonferanse, og vi ringtes på telefon og traff hverandre ute. Etter hvert når det ble mer normalisert, traff vi hverandre inne også, forteller kronprinsen.

– Hvordan var det å ikke kunne møtes?

– Det er jo veldig rart. Det føltes som en veldig unntakssituasjon.

– Vennlighet

Alt i alt opplever kronprinsen at Norge har håndtert krisen bra. Han tror det er en fordel at vi har høy tillit, både til hverandre og til myndighetene.

– Når det er såpass inngripende tiltak, er det viktig at vi også får komme med motforestillingene våre og diskutere dette. Det synes jeg også vi har fått til ganske bra

Han tror nøkkelen framover blir å være rause med hverandre.

– Når vi nå går inn i høsten og mange av oss kanskje begynner å bli litt lei, må vi klare å ta fram litt av det beste i oss og fortsette å bevare vennligheten.