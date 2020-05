Del saken





Overhode i den verdenskjente Kardashian/Jenner-familien, Kris Jenner (64), skaper overskrifter med sin åpenhet om sitt eget sexliv med hennes 25 år yngre kjæreste.

Kris Jenner (64) har datet den 25 år yngre Corey Gamble (39) siden 2014, og paret har flere ganger blitt utsatt for utallige bruddrykter. Men det kan nå se ut til at alt står svært bra til med Corey og Kris sitt forhold, i alle fall ut fra 64-åringens nylige uttalelser å dømme.

I familiens realityprogram «Keeping Up With The Kardashians» deler 64-åringen noen glimt av sitt eget sexliv med kjæresten.

– Jeg vet ikke hva som skjer, men jeg tror det virkelig er noe galt med meg fordi jeg er alltid i humør. Jeg tror ikke det er normalt, forklarer hun om sexlysten sin, ifølge Se og Hør.

I en samtale med venninnen Faye Resnick (62) forteller Kris at hun rett og slett ikke kan få nok av sin kjæreste.

«vandrende snakkende Luther Vandross-låt»

Kris Jenner beskriver kjæresten som en «vandrende snakkende Luther Vandross-låt», som gjør at hun ikke kan begrense hennes tiltrekning til Corey, som hun sier er «alltid så sexy».

Kris erkjenner at hun er bekymret for aldersforskjellen mellom dem, som totalt er på 25 år. Men venninnen Faye minner Kris på at alt kan skje i livet, og oppfordrer derfor 64-åringen til å glede seg over sexlivet sitt.

– Faye har rett. Sex i min alder er en vakker ting, og det jentene mine ikke forstår er at jeg faktisk er så heldig og fortsatt har disse følelsene. Jeg føler at jeg burde dra nytte av det, konkluderer 64-åringen med.