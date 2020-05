Del saken





Er krenkelseskulturen endelig tilbake, etter noen måneder med nedstengning på grunn av coronaviruset?

Spørsmålet stilles i den danske avisen Berlingske. Det henvises til stjernene Bryan Adams og Cher, som har havnet i hardt vær i sosiale medier.

Bryan Adams kritiserte grådige, flaggermusspisende folk etter at han fikk en konsert i London avlyst. Samtidig anbefalte han vegansk kosthold. Han fikk raskt kritikk for rasisme mot kinesere, og ble blant annet beskyldt for å sitte fast i «summer of 69», et ordspill rundt hans egen låt med samme navn. Adams valgte å krype til korset:

Noen ble rasende på selve unnskyldningen:

– For Guds skyld, Bryan, hvorfor unnskylder du deg? Stå for det du har sagt!

En av de som kritiserte Adams var den kanadiske politikeren Bowinn Ma, som har kinesisk bakgrunn. Hun anklaget Adams for å «få vanlige mennesker til å akseptere sine egne internaliserte fordommer».

With everything that’s been going on, I’ve felt very strongly the need to say something about #AntiAsianRacism during #COVID19 …so here I am saying it. #bcpoli #BryanAdams #HateIsAVirus pic.twitter.com/j5Yv8J9ver — Bowinn Ma (@BowinnMa) May 13, 2020

Transaktivister

Også Cher havnet i trøbbel, da hun fikk transaktivistene på nakken etter en tweet med en tegningen av en person, ledsaget av et spørsmål om hvordan man kunne se om dette var en gutt eller jente. Spørsmålet henviste til personens hårsveis.

Cher unnskyldte seg raskt, og ble umiddelbart tilgitt, siden hun tross alt er en helt i LGBT-miljøet.

I’m Truly Sorry About My Twt. It Was Never Meant to Offend, Mock,Or Hurt anyones Feelings in LGBT community,though I Understand How It Could. Photo Brought Back bad haircut My Sister Got When She Was little.Its Not Excuse,I Simply Wasn’t Thinking About Complex🌎We Live in today. pic.twitter.com/J2w3R5Vrsc — Cher (@cher) May 13, 2020

En annen person foreslår nye coronatiltak:

– Kan vi ikke bare isolere oss fra disse kjendisene for alltid?