I vårt moderne samfunn er det flere mennesker som lider av overflod enn sult. Denne overfloden av lett tilgjengelig mat kan være vanskelig for vår primitive hjerne å forstå. Siden livet i i uminnelige tider har vært en kamp for å få tak i nok.

Det finnes ikke noen gratis lunsj. Det er dessverre få snareveier når det kommer til helse og mat.

Kosttilskudd gir hovedsakelig mørkere urin og er bortkastet i en rimelig frisk kropp.

Det er et paradoks at de som fleste som konsumerer disse kosttilskudd-pillene angivelig er bevisst sin egen helse og spiser sunt og variert. Noe som betyr at de ikke trenger disse pillene. Det blir litt som å si at alle bør ta insulin siden det er sunt for diabetikere. Noe som kan være dødelig, noe kosttilskudd ikke er.

La mat være din medisin og medisin være din mat. Er vanligvis sitert den greske legen Hippokrates 460 – 377 f.kr. Poenget er at et variert sunt kosthold er nok for optimalt helse. Kosttilskudd er ment for syke mennesker.

– Mange tror at man må spise kosttilskudd av ulike slag for å være optimalt sunn. Det stemmer ikke. Ved å spise variert får man i seg tilstrekkelig med næringsstoffer, sier ernæringsfysiolog ved Oslo Universitetssykehus Mette Svendsen.

– Mitt inntrykk er at de fleste vet hva som er sunt, men bommer på mengdene. De tror de spiser sunt, men lurer på hvorfor de ikke går ned i vekt, sier ernæringsfysiolog Line Kristin Johnson ifølge KK.

Det beste tipset

– Først og fremst bør man se etter et lavt sukkerinnhold og et høyt fiberinnhold. Det er det beste tipset, sier klinisk ernæringsfysiolog Cathrine Borchsenius.