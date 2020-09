Del saken





Forskning viser at immunitet av koronaviruset ikke har lengre varighet enn ett år. Det er vanlig blant andre koronavirus, de som bare gir forkjølelse.

Et viktig spørsmål under virusutbruddet har vært hvor lenge en immunitet vil vare. Men til nå har ikke forskning kommet frem til noe konkret, det har også vært tilfeller der noen har blitt smittet to ganger.

I tidsskriftet Nature opplyser nederlandske forskere at de har gjennom 35 år samlet inn og analysert blodprøver fra ti friske forsøkspersoner, skriver NTB.

Det finnes minst seks andre koronavirus enn SARS-CoV-2, viruset som gir sykdommen covid-19, av de gir fire kun forkjølelsessymptomer.

Forskerne har gjennomgått mengden av antistoffer mot et protein som er vanlig for koronavirus. Hvis størrelsen av antistoffer har økt mellom to tester, kan det være et tegn på ny infeksjon.

Reinfeksjon er vanlig for de fire andre koronavirusene, og nå tror de at dette mulig også vil skje med SARS-CoV-2. Men de sier at det er behov for mer forskning, men de uttaler at koronavirusene oppfører seg som oftest likt, og de gjelder også reinfeksjoner.