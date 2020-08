Del saken





Norske konsertarrangører frykter for at coronarestriksjoner også vil bli en økonomisk belastning i 2021.

Flere arrangører ber myndighetene opprettholde støtteordningene også for 2021, skriver VG.

Dette skal være av frykt for at sommeren 2021 vil bli vanskelig på grunn av koronarestriksjoner og svekket økonomi etter årets mange avlysninger.

Tone Østerdal i Norske konsertarrangører ber om at Regjeringen har forståelse for situasjonen de er inne i.

– Det som uansett er sikkert, er at 2021 blir et svært krevende år for bransjen. Da vil konsekvensene av den tapte festivalsommeren 2020 slå inn for fullt, noe som bare forsterkes av at også julekonsertene henger i en tynn tråd, i hvert fall med den inntjeningen aktørene er vant til og avhengige av, sier hun.

Rune Lem i konsertarrangøren Live Nation. går et skritt lenger og sier han faktisk jobber i en nedlagt bransje og at støtteordninger er det eneste som kan redde arrangørene frem til en vaksine foreligger.

Kulturminister Abid Raja sier at Regjeringen vil komme tilbake til hvordan støtteordningene vil se ut utover høsten.