Tidligere Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle skriver bok om kongen.

I boken «Kongen forteller», som lanseres i dag, kan vi lese hvor stolt kongen var av sitt barnebarn og sier han selv ikke kunne ha greid det samme, skriver NRK.

Det er talen Maud Angelica holdt i bisettelsen det er snakk om. Den rørte mange, men kanskje mest av alle kongen selv.

– Det var sterkt å høre den. Jeg hadde ikke hørt den på forhånd, men visste hun skulle gjøre det. Hun hadde holdt talen for en liten krets ved båren da den sto på Ullevål sykehus. Der var ikke jeg. Det var en sterk tale. Jeg var stolt over henne. «At hun greier det», tenkte jeg. Det hadde ikke jeg greid, sier kong Harald.

Kongen mistet selv sin mor da han var 17. Moren, kronprinsesse Märtha, døde bare 53 år gammel.

– Vi visste jo ganske lenge på forhånd at det bare gikk én vei. I dag har medisinen kommer så langt at hun kanskje ville blitt helbredet. Vi ble hjemme fra påsketuren det året, fordi hun var på sykehus. Jeg er ikke helt sikker på om hun selv visste hvor nært forestående det var. Kanskje like greit for henne, men jeg fikk egentlig ikke tatt farvel.

– Det er derfor jeg sier at jeg ikke kunne greid å holde den talen, sier kongen.

Forfatteren og kunstneren Ari Behn var gift med prinsesse Märtha Louise i 14 år, frem til de skilte lag i 2016.

Behn tok sitt eget liv 1. juledag i fjor.