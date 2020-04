Kong Maha Vajiralongkorn isolerer seg fra coronaviruset på luksushotellet Grand Hotel Sonnenbichl.

67-åringen har rett og slett booket alle rommene hotellet har å by på.

Hans store reisefølge inneholder også 20 konkubiner.

En konkubine er for øvrig en kvinne som lever i et ekteskapslignende forhold til en mann med høyere sosial status enn seg selv. Konkubine er derfor plassert mellom å være en elskerinne og ektefelle.

Høsten 2019 utnevnte kongen en førstekonkubine i en offisiell seremoni.

Hotellet kongen befinner seg på er i likhet med de andre tyske hotellene, blitt tvunget til å stenge som følge av coronaviruset. Dette stoppet imidlertid ikke 67-åringen, som angivelig skal ha fått tillatelse av myndighetene til å bo på hotellet.

Ifølge Fox News var kongens følge betraktelig flere, men nesten 200 tvunget til å returnere til Thailand i frykt for at de hadde fått coronaviruset.

Kongen har fått mye kritikk på Twitter:

‘Why do we need a king?’ Thais show rare dissent against the monarchy with surge of online … https://t.co/nplSLLIltw via @MailOnline

— Tiras Waiyaki Thuku (@TTWaiyaki) March 23, 2020