En mann har vært gift i nesten 20 år, har hatt en affære med en annen kvinne i tre år. Kona vet ingenting.

– Utroskap kan være vakkert. Jeg vil gjerne at man kan snakke om dette uten at det skal være noe skittent, sier mannen til VG Pluss.

Elskerinnen er også i sekstiårene. Hun ønsker å få frem sin historie og mener det må bli aksept for å snakke om disse tingene, å bryte noen tabuer.

– Jeg opplever at jeg ikke får forståelse for at jeg er et i et forhold med en gift mann, sier hun.

De møtte hverandre på et utested for fem år siden, skriver VG. De holdt deretter kontakten som venner, men for to år siden utviklet det seg til et forhold.

Mannen hevder at han har søkt et forhold på si fordi han og kona har ulike seksuelle lyster og behov.

Elskerinnen er fornøyd med ordningen. Hun føler ikke at hun spiller annenfiolin.

– Jeg føler ikke noe sjalusi. Jeg føler meg veldig elsket. På mange måter har jeg det bedre enn noen gang i et forhold, sier hun.

VG skriver at mannens kone kjenner elskerinnen, og vet hun er en god venn av ektemannen. Men hun vet ikke at de har et romantisk og seksuelt forhold.

– Det er ingenting ved meg hjemme som tilsier at jeg går rundt og lyver eller gjør gærne ting, sier han til VG.

Statistikken sier at nesten 55 prosent av kvinner og 60 prosent av menn kommer til å være utro i løpet av sitt ekteskap. Menn er ifølge statistikken utro når ros, anerkjennelse og det å bli verdsatt uteblir.

Emosjonell bekreftelse var grunnen til at hele 48 prosent av menn var utro ifølge denne artikkelen. Her fremkommer det også at sannsynligheten for utroskap øker ved 55-årsalderen for menn og 45 for kvinner.

