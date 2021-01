Del saken





I dag kalles det kanskje helt ikke vanlig, men «det nye» kalles en polyamorøs triade

– Folk leter etter forbilder som ikke er av det stereotypiske slaget. Det er også derfor vi valgte å vise verden hvem vi er, sier kvinnen som bor sammen med ektemann og forlovede til KK. Så legger hun til at et slikt forhold er også nytt for henne:

– Hadde du spurt meg for to år siden om jeg en dag kom til å leve i en polyamorøs triade, ville jeg mest sannsynlig sagt «aldri».

De alle er tyske, ektemannen Marcin er 31 år gammel og hans kone Saskia er 27. Hun traff Lui 27 år på treningssenteret. Der kom de i snakk, og etterhvert ble det noe mer. Men likevel elsket hun sin mann høyt, en dag tok hun mot til seg og fortalte om det. Han forsto henne, og de fant en løsning der de alle tre kunne leve lykkelige sammen.

– Lui og Marcin er overbeviste om at de ikke kan se for seg å date eller forelske seg i noen andre, og vi er alle tre innstilt på at vi er «en monogram triade», sier Saskia.

Forholdet fungerer slik, mannen og elskerinnen er ikke forelsket i hverandre, de bare elsker den samme kvinnen, og i en slik lykke lever de sammen under samme tak.

– Vi tilbringer alle timene i døgnet sammen. Siden vi alle jobber hjemmefra nå grunnet lockdown, gjør vi alt sammen. Jeg er hun som lager mat og passer på at de får i seg næring. Marcin tar seg av all husholdningsrelatert shopping, og Lui har full kontroll på økonomien og familie-kalenderen – som er en veldig full kalender.

De sier at familiene støtter dem, og de føler seg heldige så sett. Selv om de kan oppleve å få negative kommentarer på sosiale medier.