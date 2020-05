Komiker Jerry Stiller, mest kjent for rollen som faren til George Costanza i TV-serien «Seinfeld», er død. Han ble 92 år gammel.

Jerry Stiller var med i en rekke filmer, og han skrev også en selvbiografi, «Married to Laughter».

Skuespilleren og komikeren er imidlertid mest kjent for rollen som faren til George Costanza i TV-serien «Seinfeld», der han sto for flere uforglemmelige øyeblikk. Han ble nominert til en Emmy-pris for sine prestasjoner i rollen i 1997. Han er også kjent for å ha spilt i tv-serien «Kongen av Queens».

Han døde av naturlige årsaker, opplyser skuespillersønnen Ben Stiller i en Twitter-melding.

Skuespillerens sønn, Ben Stiller (54), bekrefter dødsfallet på Twitter.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5

— Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020