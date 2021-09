Del saken





En ikke-binære raser i NRK at det er ulike priser for «herre-» og «dameklipp».

En ikke-binær en kjønnsoppfatning som innebærer at en person opplever seg selv verken som kvinne eller mann, Store Norske Leksikon skriver at: «Et økende antall personer definerer seg utenfor tokjønnsmodellen og er dermed ikke-binære. Oppfatninger om kjønn er i endring og tokjønnsmodellen er i flere sammenhenger utdatert».

Nå er de kritiske for at det er forskjellige priser for hårklipp. De krever at prisen skal være den samme.

– Det bør vere slik at menn, kvinner og andre kjønn betalar for den frisyren dei vil ha, ikkje kva kjønn dei har, sier en kunde til NRK.

Vedkommende definerer seg som ikke-binær, men foretrekker å bruke pronomenet «ho» om seg selv. Personen vil ha maskulin hårklipp, men opplever at de krever en pris for «dameklipp».

Kristiansand kommune har fjernet dame- og herreskiltene på toalettene i rådhuset «for å inkludere alle kjønnsidentiteter.

– For å vise at alle er velkomne og blir verdsett, forklarte mangfoldskoordinator i kommunen, sier Toril Hogstad til NRK.

Rådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet, Shorish Azari uttaler til NRK at i utgangspunktet er praksisen med herre- og dameklipp ikke lovlig. Fordi det er forbudt å diskriminere på grunn av kjønn.

Azari sier de får mange klager at på at noen med kort hår må betale dameklipp.