Kjendisjournalist og selverklært Trump-hater, Perez Hilton, blir latterliggjort etter meningsmåling på sin egen twitter-profil.

Perez har 5,9 millioner følgere på Twitter. TV-personligheten, som ofte blir brukt som kommentator for venstreorienterte amerikanske medier, har uttalt seg svært kraftfullt mot president Donald Trump etter at han ble president.

I et intervju med Good Morning Britan, like etter at Trump ble valgt som president, sa Perez følgende:

– Jeg jobber med å ikke hate personer, men jeg må innrømme at jeg hater Donald Trump intenst. Hvis jeg så han brenne levende langs en vei, ville jeg vurdert om jeg skulle urinert på han, for så å kjørt videre.

Videoklippet av uttalesen ligger fremdeles på Youtube over har 200 000 visninger.

– Oooops!

Perez intense hat mot den amerikanske presidenten har gjort at han la ut en ny meningsmåling på sin egen twitter-profil. Der ville han vite hvem hans følgere ønsker blir president av Pete Buttigieg, Bernie Sanders, Elisabeth Warren, og Donald Trump.

Resultatet var kanskje ikke det Perez håpte på.

77 prosent svarte at de ville ha Donald Trump som president fremfor de andre kandidatene. Over 32 000 mennesker har deltatt i meningsmålingen.

I kommentarfeltet er det mange som morer seg og latterliggjør Perez. Det gjør også Hollywood-kjendis James Woods.

– Oooops, skriver han på twitter med skjermbilde av resultatet.

I skrivende stund har støtten for Donald Trump økt enda mer i målingen.

Donald Trump har nå 87 prosent av stemmene.

Who do you want for President in 2020? If you don't see your preference, comment who it is!

— Perez Hilton (@PerezHilton) February 25, 2020