Kjell Elvis nådde målet i dag klokken 10.50. Da hadde han sunget Elvis-låter i 50 timer, 50 minutter og 50 sekunder. Det var med låten «Glory Glory Hallelujah».

Den 52 år gamle Kjell Elvis eide scenen fra begynnelse til slutt. Helt til siste sekund smilte han og danset.

– Jeg skal aldri gjøre dette igjen, utbrøt Kjell Elvis da den siste sangen var over, mens konfettien regnet i baren the Scotsman i Oslo, der han har oppholdt seg i over to døgn.

52 år gamle Kjell Elvis satte klokken 03.11 natt til lørdag ny verdensrekord i Elvis-synging.

Klokken 03.11 tangerte Kjell Elvis den eksisterende rekorden da han passerte 43 timer, 11 minutter og 11 sekunder.

Den gamle verdensrekorden i Elvis-synging, som har stått i 16 år, og ble satt av tyske Thomas «Curtis» Gäthje, var også på 43 timer, 11 minutter og 11 sekunder.

Målet til Kjell Elvis er å synge i 50 timer og 50 minutter, noe som betyr at han skal fortsette å synge fram til lørdag formiddag.

– Nå er han høy som et tårn, rett og slett, sier en meget fornøyd manager Helge Johansen.

Manageren kan fortelle at stikk i strid med det folk tror så har det ikke vært mye kaffedrikking.

– Han har bare tatt én kopp kaffe hittil. Vi har med en ernæringseksperten som har sagt at han ikke skal drikke mye kaffe. Istedenfor har han fått smoothie, frukt og energibarer og ikke noe fast føde utover dette, sier Johansen.

Den største bekymringen nå er stemmen.

– Stemmen er det eneste jeg er bekymret for. Det står ikke på viljen, det mentale er på plass. Men vi har en ernæringsekspert her som gir han mye varmt vann med sitron og honning, sier manager Johansen.

Kjell Elvis har barbert seg mens han sang og kan ifølge reglene bare ta fem minutters pause per time.

Det ambisiøse verdensrekordforsøket har som mål å samle inn penger til å bygge nytt sykehus for flyktninger i Myanmar.