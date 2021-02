Del saken





Professor Ulrik Wisløff ved NTNU har forsket på den beste treningen i mange år.

– I mer enn 25 år har jeg forsket for å finne ut hvilke treningsprogrammer som er mest effektive for å øke kondisjonen, og få ned din kondisjonsalder, sier han til VG.

Professoren sier at de to mest seiglivede er at du må gå 10 000 skritt hver dag, og at du forbrenner mer fett dersom du trener lenge med lav intensitet, enn om du trener kortere med høy intensitet.

Les også: PT-Kim gir deg tips til effektiv trening

Det mener han er feil, en må ha fokus på styrketrening og kondisjonstrening med høy intensitet. En forbrenner mer overvekt med høyt tempo.

– Du mister selvsagt ikke mer fett hvis du sykler en gitt distanse i rolig hastighet, enn om du sykler samme distanse i høy hastighet på kortere tid. For under trening med høy intensitet er energiforbruk mye større per tidsenhet enn ved roligere trening, sier han og gir et godt råd:

– Å kjøpe en pulsklokke er en god investering i egen helse. Du kan selvsagt følge samme treningsprinsipper uten klokke, men bare det å ha et synlig mål er god motivasjon.

Wisløff sier at trening dreier seg ikke om hvor mange timer hver uke, men av intensitet. Høy intensitet forbedrer kondisjonen mer enn lav. Han forteller også at den største helseeffekten man får er når en går fra å være fullstendig inaktiv til å bli litt fysisk aktiv.

Les også: Skikk og bruk på treningssenteret: Skrevne og uskrevne regler

– Når kondisjonen din blir bedre, synker hvilepulsen din. Pulsen din under en gitt aktivitet vil også være lavere jo bedre form du er i.

Professor Ulrik Wisløff har skrevet en bok, og har satt opp et progressivt treningsopplegg. Allerede fra dag en skal en begynne å løpe i oppoverbakker, helt til man blir andpusten. Så følger armhevninger, knebøy og sit-ups.

– Følger du programmet i 14 uker vil du få betydelig bedre kondisjon, sier han.