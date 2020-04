Del saken





For et år siden endtre Khloé Kardashian (35) forholdet til basketballspilleren Tristan Thompson (29), etter at han var utro mot henne med Jordyn Woods (22).

Til tross for utroskapen har Khloé klart å beholde et godt forhold til han, for datteren True (2). En som ikke aksepterte tillitsbruddet og utroskapen var Kim Kardashian West (39) som var rasende mot Tristan.

Nå kan det imidlertid se ut til at også hun har valgt å legge ned stridsøksen.

Tristan inviterte på middag

I den siste sesongen av «Keeping Up With the Kardashians» som nå er ute, leverer Kardashian-familien drama, intriger og kontroverser.

Allerede i første episode blir fansen sjokkerte da Kim velger å invitere Tristan på middag sammen med noen venner.

– Så, noen kommer for å spise middag sammen med oss. Tristan skal spise med oss, forteller Kim da hun ankommer middagen.

Nyheten får flere av vennene rundt bordet til å heve øyenbrynene. Men Kim var bestemt.

– Nei, jeg er dødsseriøs. Tristan er Trues pappa, så uansett hva som har skjedd, så er han knyttet til oss livet ut, vi kan ikke forandre det, svarer Kim.

I actually LOVE Tristan now like a brother FR! We totally bonded and worked through our issues and love him https://t.co/E0zGuxyHBj — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 27, 2020

Khloé selv har kommentert sesongens første episode. På Twitter ga hun blant annet uttrykk for at Tristan og Kims middag var «den mest ukomfortable middagen noensinne».

– Jeg elsker at Tristan ser premieren med meg, og han får nå vite hva de sier når han ikke er til stede, pinlig!, skrev Khloé ifølge Se og Hør.