Del saken





I februar i år oppsøkte Kim Kardashian (39) og søsteren Khloé (35) et medium i Bali, Indonesia. Mediumet kunne fortelle at hun skulle få en sønn og at det var hennes far, reinkarnert, skriver People.

Firebarnsmoren og realitystjernen, som fikk Psalm (1) ved hjelp av surogati, avslørte i februar at hun nå er overbevist om at mediumet i Bali hadde rett angående reinkarnasjonen av hennes far, Robert Kardashian. Samtidig som hun kunne røpe, ifølge E! News, at Psalm er «den gladeste babyen noensinne».

Les også: Kim Kardashian West åpner seg og viser fram sykdommen

– Hun hadde ingen anelse. Ingen visste noe. Ingen i crewet mitt visste at jeg hadde en surrogat som var gravid med en gutt.

Se dette innlegget på Instagram My baby boy is so handsome and sweet 🤍 Et innlegg delt av Kim Kardashian West (@kimkardashian) Mars 16, 2020 kl. 9:09 PDT

Flere mener, ifølge Se og Hør, at yngstemann Psalm West ikke ligner på søsknene sine – og at han er skremmende lik både sin onkel, Rob Kardashian (33), men også Kims avdøde far.

Robert Kardashian som døde i 2003 er mest kjent for sin rolle som forsvarsadvokat i den historiske O.J. Simpson saken, nylig dramatisert i Netflix serien «The People v. O. J. Simpson: American Crime Story».

Les også: Kanye West (42) skal bygge bunker i hundremillioner klassen

Se dette innlegget på Instagram ⛈ StormiWorld ⛈ Et innlegg delt av Kim Kardashian West (@kimkardashian) Feb. 11, 2020 kl. 8:38 PST