Japanske forskere ville undersøke om katter hører etter hvis eieren roper.

– Det blir sagt at katter ikke er så interessert i eierne sine som hunder er, men vi tviler på om det stemmer, sier doktor Saho Takiagi ved universitetet i Kyoto til The Guardian.

Han ledet et studie der de har kartlagt kattens reaksjoner på eierens stemme, fremmede stemmer og katte-mjau, skriver TV 2. De kom frem til at katten er mer oppmerksom på eierens enn man skulle tro. Forskerne hevder at katter har et mentalt bilde over eierens bevegelser, og blir overrasket hvis de dukker opp et sted katten ikke forventer.

Studie ble utført med katter som ble plassert i et rom der de var kjent fra før. Så hadde de spilt inn eieren som ropte på katten gjennom en høyttaler, så en fremme og dernest fikk de høre mjau-mjau fra en katt de kjenner.

Forskerne registrerte at kattene ble overrasket da de hørte eierens stemme i rommet, men de fikk ikke samme reaksjon fra fremmede eller andre katter. Biolog og katteespert fra BBC-dokumentaren «Cats», Roger Tabor, sier det er et instinkt for katter å kunne kartlegge det de ikke ser.

– Noe av det en katt må følge med på, er andre katter inne på territoriet sitt. Det er også en viktig egenskap når de skal jakte. En katteeier er ekstremt viktig for kattens tilgang til mat og vann, så det er viktig for den å vite hvor den er.