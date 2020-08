Del saken





Nettsalg av erotiske produkter som sexleketøy, oljer og erotiske klær økte med 39 prosent i juli.

Det er tall fra over 7.000 norske nettbutikker som viser dette, skriver NTB.

Både menn og kvinner er like ivrige og det er folk fra Innlandet, Møre og Romsdal og Vestfold og Telemark som kjøper mest erotiske artikler på nett. I hovedstaden er det ikke like hett.

– Sammenlignet med gjennomsnittet har det vært ekstra populært å handle sexleketøy og erotiske produkter i Innlandet, Møre og Romsdal og Vestfold og Telemark. Øvrige fylker ligger rundt gjennomsnittet, med unntak av Oslo. Der har de brukt en mindre andel av sin totale netthandel i denne kategorien i sommermånedene. Det er mulig at storbymiljøet i Oslo gjør at mange forbrukere her føler det er mindre pinlig å shoppe denne type produkter i fysiske butikker, sier markedsdirektør Thomas Elvestad i Klarna.

Kolonial.no er en av bedriftene som har merket den store etterspørselen etter erotiske artikler. Kommunikasjonsdirektør Louise Fuchs er ikke helt sikker på hvorfor nordmenn er ekstra hete akkurat nå.

– Vi hadde også en kraftig salgsvekst for disse varene i deler av mai, så normaliserte det seg i siste halvdel av måneden og i juni. I juli gikk salget svakt ned sammenligne med i, før det nå går opp igjen. Det har vært vanskelig å forklare salgsveksten: Om folk koser seg mer enn vanlig hjemme, om det er fordi det er behov for å kjøpe varer på nett man ellers kjøper i utlandet eller i butikk eller om det er fordi man hamstrer litt i frykt for at det skal gå tomt, sier hun.