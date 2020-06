Del saken





Kaveh Rashidi skriver 20. juni i Aftenposten: «I lang tid har vi leger tatt feil. Vi har tenkt at det bare finnes to tydelig separerte kjønn» og « … kjønn ikke er svart/hvitt, men et spekter.»

Trimdronningen Kari Jaquesson, som blant annet skriver for Steigan.no og har vært svært aktiv i Kvinnegruppa Ottar, er uenig med Rashidi, og nekter for at kjønn er et spekter. Hun siterer seg selv fra 2017:

«Mann kan ikke bli kvinne. Per er ikke egentlig jente fordi han liker kjoler og neglelakk.»

– Rashidi hevder at jeg er skeptisk til mangfoldet, at jeg bruker «vitenskap og biologi som argument». Ja, selvsagt. Jeg håper ikke leger baserer sin praksis på ideologi, skriver Jaquesson i Aftenposten.

Jaquesson liker mangfold, men da basert på personlighet, ikke på kjønn. Rashidi forvirrer kjønn med kjønnsroller. Det er skremmende at en lege ikke forstår at kjønnet ikke kan endres, selv om kjønnsroller er skiftende, skriver Jaquesson.

Loven fra 2016 koblet kjønn fra virkeligheten. Alle kan nå «bytte kjønn». 80-90 prosent av mennene fjerner ikke penis, mange tar ikke engang hormoner. De bare erklærer seg som kvinner.

Hva med barna?

– Å tvinge et barn til å kalle pappa for mamma er å tvinge barnet til å undertrykke sin naturlige virkelighetsforståelse, i mine øyne et overgrep mot barnet.

Kjønn er målbart og observerbart, og kan gjenkjennes i hver eneste celle i kroppen, mener Jaquesson, som avslutter slik:

– En kvinne er et voksent menneske av hunkjønn. Å påstå noe annet er kjønnsdiskriminering.

Også Henrik Vogt (lege) og Glenn-Peter Sætre (professor i evolusjonsbiologi) reagerer på Rashidis uttalelser, i samme avis:

– Rashidis innlegg er et eksempel på at den identitetspolitiske kampen for å skaffe mennesker med kjønnsinkongruens bekreftelse og verdighet, ledsages av et voksende press for å få endret innholdet i selve kjønnsbegrepet og ordene «mann» og «kvinne».

– En forståelse av kjønn som et spekter der man nettopp bruker stereotypiske trekk for å definere ytterpunktene på skalaen for mannlighet og kvinnelighet, kan derimot virke mot sin hensikt og forsterke stereotypier.

– Fagfolk som forsøker pseudovitenskapelige omskrivninger av vitenskapelige begreper, risikerer å gjøre sårbare grupper en bjørnetjeneste.