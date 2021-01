Del saken





Voksenfilmstjerne Cherie DeVille frykter at visepresident Kamala Harris skal bringe med seg sitt antisexarbeid til Det hvite hus.

– Som amerikaner er jeg begeistret over å se Kamala Harris bli valgt til visepresident. Men som pornostjerne er jeg redd, skriver hun i The Daily Beast.

DeVille sier at hun har stor respekt for Harris syn på likekjønnet omgang og folk med forskjellig hudfarger. Der viser Harris stor empati. Men DeVille er mer skeptisk til hennes syn på erotiske dansere, pornostjerner, strippere og prostituerte. Hun frykter at visepresidenten skal viderebringe sitt årelange negative syn på sexarbeidere.

Det er mange som forsøker å ødelegge sexindustrien, skriver DeVill, men sier at få er like innbitte som Harris. Hun gjorde seg bemerket allerede da hun jobbet for påtalemyndighetene i San Francisco. Hun var en sterk motstander av å legalisere prostitusjon. Harris fryktet at sårbare kvinner skulle havne i klørne på halliker.

– Harris sa også at legalisering ville forringe nabolaget. Med andre ord, sexarbeid forsimpler.

Cherie DeVille ser få lyspunkter for hennes arbeid. Sexbransjens største motstander, kredittkortselskapene støttet Bindens valgkamp. Kredittkortselskaper har vært et mareritt for pornostjerner i årevis.

– Få amerikanere vet at det er kredittkortselskapene som dikterer hva slags porno du får, skriver hun, og sier at de har strenge regler. En må tilpasse produktet etter deres regler. Men sexarbeiderne er avhengig av deres betalingssystem.

– Dette er de samme som støtter Biden.

Men problemet for bransjen stopper ikke der, det meste av salget går over internett, og det er kontrollert av Big Tech, forteller DeVille, og sier at de støttet også Biden. Facebook har strenge regler for annonsering, selv strippeklubber blir utestengt. Hun blir avskåret fra å promotere hennes dans på en klubb, selv det er lovlig, anser Facebook det som ulovlig.

Hun mener at Facebook er verre en selskapene som leverer kabel-TV. Facebook har monopol, og de har tette bånd til Biden. Hun tviler på at Biden vil bruke anti-trustlovene mot Facebook.