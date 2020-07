Del saken





Katten skal ha tilsyn og stell også i ferien, men for kortere perioder (et par ukers tid) kan det være akseptabelt at den får mindre tilsyn enn vanlig.

Den skal likevel mates, sees til og ha daglig menneskelig kontakt, skriver Mattilsynet, som kommer med gode råd til katteeiere som forsøker å få feriekabalen til å gå opp.

Man må sørge for å overlate ansvaret for katten til en annen, konkret person over 16 år.

«Denne skal se til katten hver dag for å sjekke at den ikke har fått sår, skader eller er syk, og derfor trenger å komme til veterinær.»

Katter trenger menneskelig kontakt selv om du reiser på ferie. Sørg for at noen tilbringer noen timer sammen med katten. Men dette bør helst skje der katten bor:

«Katter som tas med bort, på ferie eller til andre som skal passe dem, ofte vandrer for å finne hjem igjen. Hvert år skilles mange katter fra eier på denne måten, så unngå å ta den med hjemmefra for perioder med mindre du har tenkt å holde den inne. Husk også å ID-merke katten din.»

– Katten kan bli redd, usikker eller frustrert hvis den må oppholde seg i et nytt miljø. Men man bør ikke reise bort i dagevis og tro at katten vil klare seg godt uten tilsyn, sier katteekspert Bjarne Braastad til forskning.no. Braastad er professor i etologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Katter liker ikke bevegelig underlag, og trives derfor ikke på båt eller i bil. Å ta med katten på hytta kan fungere, sier Baarstad. Men i begynnelsen må du ha katten i bånd og gå korte turer i området rundt hytta slik at katten blir kjent i området. Når du er trygg på at katten har gjort seg kjent kan du slippe den løs. Men der er alltid en risiko for at katten legger ut på vandring for å lete etter hjemmet.

Kattepensjonat

– Mange trives godt på kattepensjonat, men det beste for katten er som regel å kunne bo hjemme – og særlig i sommerferien om katten kan gå ut og inn som den vil gjennom en katteluke.

Det virker som at kattene foretrekker steder hvor de kan bevege seg fritt i en stor utendørs innhegning, men kan trekke seg tilbake til sitt eget bur når de vil være i fred, sier Baarstad.

De eneste kattene som kan forventes å greie seg selv en hel uke er typiske gårdskatter. De lever hovedsakelig ute og får mat av mennesker bare en sjelden gang.

Tips fra Xstra-redaksjonen

Skaff deg katteluke, slik at kattene kan gå ut og inn av huset når det passer dem. Dette er svært nyttig hele året, siden mange katter liker å gå ut på natten når vi mennesker sover.

Det finnes automatiske løsninger som sørger for at det alltid er mat i kattens matskål. Det samme gjelder for vann, men disse må gjerne etterfylles jevnlig. Hør med din lokale dyrebutikk, de kan hjelpe deg.

Men kattene trenger fortsatt menneskelig kontakt. Det aller beste er om det er en person kattene kjenner litt fra før av.

Katter selvstendige dyr, og overlever det meste. Men vi ønsker vel at våre kjæledyr ikke bare skal overleve, men leve godt?