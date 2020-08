Del saken





Da Trump stilte til valg, sendte Huffington Post underholdningsreportere til pressekonferansen. Dengang var det få som hadde tro på den eksentriske milliardæren og realityprofilen. Men han vant.

Rapperen Kanye West har kastet seg inn i kampen i siste liten. Men han stiller som uavhengig og prøver nå å samle nok stemmer.

West har tidligere lagd bølger som en sterk støttespiller av Donald Trump. På en pressekonferanse i Det hvite hus på onsdag fikk Trump spørsmål om han hadde en finger med i spillet om Wests kandidatur. Trump benektet det, men omtalte Kanye West og hans kone, realitystjernen Kim Kardashian i positive ordelag. Kardashian har tidligere overtalt Trump til å benåde kvinnelige fanger.

Medieomtalen om West har hittil dreid seg lite om politikk. Det går i utbrudd på Twitter, oppsiktsvekkende taler og privat familiekaos. Det er tidligere kjent at han har diagnosen bipolar lidelse. Hans kone har ment at han er inne i en euforisk fase nå.

Rekker han det?

West trenger signaturer for å kunne stille. Det er 583 valgmenn og de er fordelt på 50 stater. West har allerede mistet 225 av dem fordi han ikke rakk fristen for registrering. Men likevel kan han ha en mulighet. Den største staten, California har 55 valgmenn og der er fristen på fredag klokken 16 lokal tid. Da må han levere 196 964 signaturer.

Den kan han klare, West har mange følgere på Twitter og han kan dele en lenke til der en signerer. Fredag er også siste frist for statene Colorado, Connecticut, Hawaii, Ohio, Sør-Dakota, Washington og Wisconsin, som alle krever signaturer.

Professor og USA-ekspert ved NTNU, Jennifer Leigh Bailey har liten tro på Kanye West.

– Jeg kan med skråsikkerhet si at Kanye West ikke skal innta Det hvite hus. Det er egentlig det eneste jeg er sikker på ved det kommende valget, for det er svært jevnt akkurat nå, forklarer hun til Se og Hør.

Det er flere årsaker til at hun avfeier hans vinnersjanser. Han er sent ute, han har ikke noe apparat rundt seg, til nå har han heller ikke drevet en aktiv kampanje og ikke minst West har ingen hjertesaker. Samt at han er lite likt i politiske kretser.

Men noen, som investoren Jeffrey Gundlach i denne podkasten, har ment at Kanye West dersom han stiller kan ta nok svarte stemmer vekk fra Joe Biden til at Trump kan vinne valget. Demokratene har i mange tiår kunnet ta de svarte stemmene for gitt. i 2016 fikk Hillary Clinton omlag 90 prosent av de afroamerikanske stemmene.